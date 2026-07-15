Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7 ) στην Κρήτη, έπειτα από την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Μελιδοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, ενώ οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν στην ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Το προειδοποιητικό μήνυμα που εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών δεν αφορούσε εντολή εκκένωσης, αλλά ενημέρωση για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και σύσταση προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα, παρακολουθώντας τις ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχει αναπτυχθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 15 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρίψεις νερού, με στόχο να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορια 4)

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.