Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00 σήμερα Παρασκευή (19/9)  σε  εγκαταλελειμμένο χώρο με παλέτες, που βρίσκεται στην Οδό Τατοΐου στο Μενίδι.

Οι λόγοι που προκάλεσαν την πυρκαγιά είναι μέχρι στιγμής άγνωστοι, όμως υπάρχουν πολλοί καπνοί και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, καθώς καίγονται παλέτες.

 

Λόγω της φωτιάς υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης μέχρι την οδό Δεκελείας.

 

Στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά έχουν σπεύσει ισχυρές επίγειες αλλά και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ ήχησε και το 112, που προειδοποίησε τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

 

Δείτε LIVE εικόνα από την κάμερα της «Ζούγκλας»:

Δείτε κι άλλα βίντεο και φωτογραφίες της «Ζούγκλας» από το σημείο της πυρκαγιάς:

Δείτε κι εδώ LIVE εικόνα

