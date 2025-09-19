Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00 σήμερα Παρασκευή (19/9) σε εγκαταλελειμμένο χώρο με παλέτες, που βρίσκεται στην Οδό Τατοΐου στο Μενίδι.

Οι λόγοι που προκάλεσαν την πυρκαγιά είναι μέχρι στιγμής άγνωστοι, όμως υπάρχουν πολλοί καπνοί και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, καθώς καίγονται παλέτες.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην περιοχή των Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες, 12 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 19, 2025

Λόγω της φωτιάς υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης μέχρι την οδό Δεκελείας.

Στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά έχουν σπεύσει ισχυρές επίγειες αλλά και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ ήχησε και το 112, που προειδοποίησε τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή #Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼️ Επικίνδυνοι καπνοί ‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) September 19, 2025

Δείτε LIVE εικόνα από την κάμερα της «Ζούγκλας»:

