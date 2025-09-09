Αναστάτωση επικράτησε λίγο μετά τις 15:00 σήμερα (9/9) στο Β’ κτίριο στον Πύργο των Αθηνών, καθώς χτύπησε ο συναγερμός και εκκενώθηκαν τα κτίρια, λόγω φωτιάς στο μηχανοστάσιο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει προκύψει βραχυκύκλωμα στο μηχανοστάσιο.

Η ανταπόκριση της πυροσβεστικής ήταν άμεση

Στον χώρο βρέθηκαν τρία υδροφόρα οχήματα και δυνάμεις της Ελληνικής αστυνομίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει γίνει ήδη δύο φορές έλεγχος στο κτίριο, αλλά δεν έχει εντοπιστεί η εστία του καπνού. Οι έρευνες συνεχίζονται…