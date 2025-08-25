Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (25/8) σε δασική έκταση στο Μυρόφυλλο Τρικάλων.

Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε ημιορεινή περιοχή, του Δ. Πύλης, στα όρια με την Άρτα.

Η φωτιά ξεκίνησε μετά τις 4 το απόγευμα από οικοπεδική έκταση και αυτή τη στιγμή καίει πουρνάρια, μακριά από κατοικημένη περιοχή.

Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.