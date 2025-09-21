Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (21/9) σε δασική έκταση στο Μυρτόφυτο του Δήμου Παγγαίου Καβάλας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Στο σημείο έφτασαν και επιχειρούν 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.

Στο έργο των δυνάμεων κατάσβεσης συμβάλλουν από αέρος δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.