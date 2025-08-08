Βίντεο/Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής, 8 Αυγούστου, στην πυροσβεστική από πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο του νοσοκομείου «Σωτηρία».

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, μικρή εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στον χώρο του παθολογοανατομικού τμήματος του νοσοκομείου στον 1ο όροφο, ο οποίος εκκενώθηκε.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 30 πυροσβέστες, με 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: