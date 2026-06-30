Δυστυχώς, οι φόβοι των Αρχών επιβεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών στη δασική περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μέσα στο σπίτι όπου ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά, κοντά στον οικισμό Λητή, οι διασώστες εντόπισαν μία δεύτερη σορό, η οποία εικάζεται ότι ανήκει στο ανήλικο παιδί, ηλικίας 12 ετών, που αναζητούνταν, τον μικρό Μάξιμο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας: «Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις εντός οικίας στη δασική έκταση πλησίον του οικισμού Λητή. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα εντός δασικής έκτασης, στα όρια με τον οικισμό Λητή πλησίον της ίδιας οικίας. Επίσης πλησίον της ίδιας οικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν και μια γυναίκα με εγκαύματα η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, στο ίδιο ακριβώς σημείο, είχε εντοπιστεί νεκρός ένας άνδρας, με τις ελπίδες για την τύχη του παιδιού να σβήνουν δραματικά μετά τη νέα αυτή εξέλιξη.

Πλέον, υπάρχουν φόβοι ότι η σορός ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται από το απόγευμα και φέρεται να είναι γιος του 66χρονου, που επίσης έχασε τη ζωή του από τη φωτιά, αλλά και της 40χρονης γυναίκας και συζύγου του θύματος, που νοσηλεύεται με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Η φωτιά συνεχίζει να καίει στην περιοχή, ωστόσο η κατάσταση έχει βελτιωθεί.

Επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις.

Δείτε βίντεο από το σημείο της τραγωδίας: