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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (20/7) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό της φωτιάς.

Η φωτιά καίει γεωργικές εκτάσεις, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, κοντά στο μέτωπο βρίσκεται δασική έκταση.