Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (12/10) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πανόραμα Θεσσαλονίκης, για την οποία ενημερώθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:00 και κινητοποιήθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν στην περιοχή που εκδηλώθηκε η φωτιά, λιπόθυμη, μια ηλικιωμένη γυναίκα αγνώστων στοιχείων. Λίγη ώρα αργότερα η γυναίκα ανέκτησε τις αισθήσεις της με τη συνδρομή των πυροσβεστών και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.