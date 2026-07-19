Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (19/7) στο Πάτημα Κορωπίου Αττικής, κοντά στο αεροδρόμιο και την Αττική Οδό, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων.

Στο σημείο, που βρίσκεται ανάμεσα σε Κορωπί και Σπάτα, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 30 οχήματα 2 ομάδες πεζοπόρων, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Το μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της περιοχής ανέφερε:

«Πυρκαγιά στην περιοχή Πάτημα Κορωπίου της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.