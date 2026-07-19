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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (19/7) στο Πάτημα Κορωπίου Αττικής, κοντά στο αεροδρόμιο και την Αττική Οδό, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων.
Στο σημείο, που βρίσκεται ανάμεσα σε Κορωπί και Σπάτα, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 30 οχήματα 2 ομάδες πεζοπόρων, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.
Το μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της περιοχής ανέφερε:
«Πυρκαγιά στην περιοχή Πάτημα Κορωπίου της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Πάτημα_Κορωπίου της Περιφέρειας #Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 19, 2026
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.