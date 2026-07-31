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Η πυροσβεστική συνεχίζει να δίνει σκληρή μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Βοιωτία, έχοντας να αντιμετωπίσει τις ισχυρές ριπές ανέμου που δυσκολεύουν σημαντικά την κατάσβεση.

Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας

Έχει ξεκινήσει εκκένωση από θάλασσα και από άλλο δρόμο (χωματόδρομο), καθώς ο κανονικός έχει κλείσει εξαιτίας της φωτιάς. Οι Αρχές ζητούν να αποχωρούν δέκα οχήματα τη φορά για να αποφευχθεί τυχόν εγκλωβισμοί.

Η εκκένωση μέσω θαλάσσης γίνεται προς την περιοχή Λιβαδώστρα και από εκεί ο κόσμος μπορεί να μετακινηθεί με λεωφορεία του δήμου.

Κάτοικος ανέφερε ότι πάνω από 200 άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στο λιμάνι. Ένα σκάφος της πυροσβεστικής έχει μεταφέρει περίπου 20 άτομα ενώ οι φλόγες έχουν φτάσει στα σπίτια.

«Θα γίνουμε το νέο Μάτι. Το χωριό έχει μόνο μία οδό διαφυγής ο οποίος έχει κλείσει από τις 9 το πρωί και από τότε δεν έχει γίνει τίποτα».

Η κάτοικος μάλιστα ανέφερε ότι κάποιοι κάτοικοι δεν έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους προσπαθώντας να τα σώσουν.

112 και για το Πόρτο Γερμενό

Λόγω πολύ υψηλής πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή των Βιλίων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιος_Βασίλειος της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πόρτο_Γερμενό παραμείνετε σε ετοιμότητα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Δορυφορική εικόνα που καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12, σύμφωνα με το meteo:

Εκκενώνεται και το Καλαμάκι Θήβας

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει και η φωτιά που εκδηλώθηκε στο χωριό Καλαμάκι Θήβας στη Βοιωτία με τους κατοίκους να εκκενώνουν την περιοχή προκειμένου να προστατευτούν. Σημειώνεται πως η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026 σε δασική περιοχή προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Ξηρονομή Βοιωτίας, πέρασε μέσα από τον οικισμό, αφήνοντας πίσω της ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, μηχανήματα, εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες.

Πλάνα από το συντονιστικό ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος:

Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική, καθώς πυκνοί μαύροι και λευκοί καπνοί έχουν καλύψει τόσο το χωριό όσο και τις γύρω εκτάσεις.

Νωρίτερα, η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε διαδοχικά το 112.

Αρχικά, στις 08:19 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Στη συνέχεια, στις 08:42, δόθηκε εντολή απομάκρυνσης για όσους βρίσκονταν στην Ξηρονομή, με οδηγία να κινηθούν προς την Ελλοπία.

Παράλληλα, νέο μήνυμα από το 112 καλούσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες στις περιοχές Αλυκή και Άγιος Νικόλαος να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς τη Δομβραίνα για την ασφάλειά τους.