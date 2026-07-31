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Mάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε πολλές περιοχές της χώρας με τους θυελλώδεις ανέμους να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.
Σε εξέλιξη βρίσκονται πύρινα μέτωπα σε Αττική, Αργολίδα, Αχαΐα, Βοιωτία, Άρτα και Ρέθυμνο.
Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Αιγάλεω
Πυρκαγιά ξέσπασε στην Περιφερειακή Αιγάλεω το μεσημέρι της Παρασκευής, κινητοποιώντας τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Η φωτιά ξεκίνησε από τα Νεόκτιστα Ασπροπύργου και επεκτείνεται προς το Ποικίλο Όρος.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη 6 ελικόπτερα εκ των οποίων ένα για συντονισμό.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Ασπροπύργου ,Φυλής ,Πετρούπολης και Περιστερίου.
Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών και σύμφωνα με πληροφορίες οι φλόγες εξαπλώνονται ταχύτατα.
Βίντεο από τους πυκνούς καπνούς που έχουν κατακλύσει την περιοχή:
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Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Άρτα
Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότι Άρτας.
Συγκεκριμένα επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Νικολάου Σκουφά.
Βοιωτία: Συνολικά 254 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Αγίου Βασιλείου
Όπως ανέφερε το Λιμενικό, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση όλοι οι πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή έχουν απεγκλωβιστεί με ασφάλεια.
Η επιχείρηση διεξήχθη υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, με ριπές που έφταναν έως και τα 9 μποφόρ.
Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 254 άτομα.
Ειδικότερα σύμφωνα με τις Λιμενικές Αρχές:
229 άτομα απεγκλωβίστηκαν σταδιακά από την παραλία με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών και πλοιαρίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην περιοχή «Λιβαδόστρατα» (αρχικά 80 άτομα, στη συνέχεια 40 επιπλέον και ακολούθως ακόμα 109 άτομα).
25 επιπλέον άτομα περισυνελέγησαν από Περιπολικό Πλοίο του Λιμενικού Σώματος (ΠΠΛΣ).
Στην επιχείρηση συμμετείχαν Περιπολικό Πλοίο, δύο σκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ένα ρυμουλκό, καθώς και ιδιωτικά σκάφη.
Στην περιοχή παραμένουν σε ετοιμότητα το Περιπολικό Πλοίο του Λιμενικού Σώματος, τα δύο σκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ιδιωτικά σκάφη.
Μήνυμα του 112 για περιοχές στο Χαϊδάρι
Μήνυμα του 112 να εκκενώσουν δύο περιοχές του Χαϊδαρίου δέχτηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Αφαία και Άνω Δάσος, λόγω της φωτιάς που καίει στο Ποικίλο Όρος.
Σημειώνεται πως οι καπνοί από τη φωτιά από το Ποικίλο Όρος είναι ορατοί σε μεγάλο μέρος της Αττικής.
Αρχικά εστάλη μήνυμα 112 που καλεί τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
Απεγκλωβίζουν κόσμο με βάρκες από τον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας
Η πυροσβεστική συνεχίζει να δίνει σκληρή μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Βοιωτία, έχοντας να αντιμετωπίσει τις ισχυρές ριπές ανέμου που δυσκολεύουν σημαντικά την κατάσβεση.
Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας
Έχει ξεκινήσει εκκένωση από θάλασσα και από άλλο δρόμο (χωματόδρομο), καθώς ο κανονικός έχει κλείσει εξαιτίας της φωτιάς. Οι Αρχές ζητούν να αποχωρούν δέκα οχήματα τη φορά για να αποφευχθεί τυχόν εγκλωβισμοί.
Η εκκένωση μέσω θαλάσσης γίνεται προς την περιοχή Λιβαδώστρα και από εκεί ο κόσμος μπορεί να μετακινηθεί με λεωφορεία του δήμου.
Κάτοικος ανέφερε ότι πάνω από 200 άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στο λιμάνι. Ένα σκάφος της πυροσβεστικής έχει μεταφέρει περίπου 20 άτομα ενώ οι φλόγες έχουν φτάσει στα σπίτια.
«Θα γίνουμε το νέο Μάτι. Το χωριό έχει μόνο μία οδό διαφυγής ο οποίος έχει κλείσει από τις 9 το πρωί και από τότε δεν έχει γίνει τίποτα».
Η κάτοικος μάλιστα ανέφερε ότι κάποιοι κάτοικοι δεν έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους προσπαθώντας να τα σώσουν.
112 και για το Πόρτο Γερμενό
Λόγω πολύ υψηλής πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή των Βιλίων.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιος_Βασίλειος της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πόρτο_Γερμενό παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026
Δορυφορική εικόνα που καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12, σύμφωνα με το meteo:
Εκκενώνεται και το Καλαμάκι Θήβας
Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει και η φωτιά που εκδηλώθηκε στο χωριό Καλαμάκι Θήβας στη Βοιωτία με τους κατοίκους να εκκενώνουν την περιοχή προκειμένου να προστατευτούν. Σημειώνεται πως η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026 σε δασική περιοχή προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Ξηρονομή Βοιωτίας, πέρασε μέσα από τον οικισμό, αφήνοντας πίσω της ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, μηχανήματα, εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες.
Πλάνα από το συντονιστικό ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος:
Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική, καθώς πυκνοί μαύροι και λευκοί καπνοί έχουν καλύψει τόσο το χωριό όσο και τις γύρω εκτάσεις.
Νωρίτερα, η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε διαδοχικά το 112.
Αρχικά, στις 08:19 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Στη συνέχεια, στις 08:42, δόθηκε εντολή απομάκρυνσης για όσους βρίσκονταν στην Ξηρονομή, με οδηγία να κινηθούν προς την Ελλοπία.
Παράλληλα, νέο μήνυμα από το 112 καλούσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες στις περιοχές Αλυκή και Άγιος Νικόλαος να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς τη Δομβραίνα για την ασφάλειά τους.
Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στα Φίχτια και στη Χινίτσα Αργολίδας
Νέα φωτιά και στη Χινίτσα Αργολίδας, μετά από το Φίχτι. Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Άργος και Ναύπλιο, με τη συνδρομή υδροφόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή εναέριων μέσων.
Δύο ηλικιωμένοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Άργους από το ΕΚΑΒ με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα λόγω των πυκνών καπνών που έχουν καλύψει την περιοχή.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Χινίτσα της Περιφερειακής Ενότητας #Αργολίδας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026
Νωρίτερα, η ΕΛ.ΑΣ. διέκοψε την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Άργους – Κορίνθου, στο ύψος των Φιχτίων, για την ασφάλεια των οδηγών και τη διευκόλυνση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Φίχτι της Περιφερειακής Ενότητας #Αργολίδας απομακρυνθείτε προς #Άργος
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026
Βίντεο της «Ζούγκλας» από την περιοχή:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η επίσημη ανακοίνωση του Δημάρχου:
Πηγή: argolikeseidhseis
Μαίνεται η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτας
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτας.
Για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Παράλληλα, γίνεται και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026
Βίντεο από το Κομπότι Άρτας:
Εικόνες από την αποπνικτική ατμόσφαιρα στην Άρτα
Το 112 προειδοποιεί τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή
«Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κομπότι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας απομακρυνθείτε προς Γήπεδο Σελλάδων», αναγράφεται στην ανακοίνωση.
Το μήνυμα του 112:
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κομπότι της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας απομακρυνθείτε προς #Γήπεδο_Σελλάδων
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026
Η Άρτα σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που έχουν υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 3), σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.
Εκκενώνονται οι περιοχές Προσήλι και Πόρτο Γερμενό
Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Καλαμάκι Θήβας στη Βοιωτία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη δασική πυρκαγιά.
Η σοβαρότητα της κατάστασης ανάγκασε τις αρχές να ενεργοποιήσουν το 112, αποστέλλοντας επείγοντα μηνύματα προς τους κατοίκους για την προληπτική εκκένωση των περιοχών Προσήλι και Πόρτο Γερμενό, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική τους ακεραιότητα.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο πριν πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.
Ωστόσο, η προσπάθεια κατάσβεσης αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, σε συνδυασμό με τις έντονες αναταράξεις, δυσκολεύουν σημαντικά τις ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα, καθιστώντας την κατάσταση ιδιαίτερα απαιτητική.
Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των δύο αυτών περιοχών ενημερώθηκαν μέσω του 112 να απομακρυνθούν μέσω Βιλίων προς τη Μάνδρα.
«Ενεργοποίηση. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Προσήλι & Πόρτο Γερμενό της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής απομακρυνθείτε μέσω Βιλίων προς Μάνδρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.
Τα μηνύματα του 112
Στις 15:30 εκδόθηκε μήνυμα από 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο Προσήλι και Πόρτο Γερμενό με κατεύθυνση προς Μάνδρα μέσω Βιλίων.
Νωρίτερα, στις 14:07, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Πόρτο Γερμενό.
Στις 9:37 το πρωί είχε εκδοθεί μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασίλειου με κατεύθυνση προς Καπαρέλι.