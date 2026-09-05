Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου σε υπαίθρια έκταση στο Ψυχικό,στα όρια με το Γαλάτσι, πλησίον του Άλσους Βεΐκου. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος ανέλαβαν εξαρχής την προανακριτική εξέταση της υπόθεσης, πραγματοποιώντας αυτοψία στον χώρο, συλλέγοντας κρίσιμα στοιχεία και λαμβάνοντας καταθέσεις για τη διακρίβωση των αιτίων της φωτιάς.

Η συνδυαστική έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε. οδήγησε στον εντοπισμό τριών ανηλίκων, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στο περιστατικό. Όπως προέκυψε από τα δεδομένα της προανάκρισης, οι νεαροί πέταξαν κροτίδες στο σημείο, προκαλώντας την ακαριαία ανάφλεξη της εύφλεκτης ξηρής βλάστησης.

Ακολούθησε η σύλληψή τους στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ παράλληλα συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραμέληση της εποπτείας των παιδιών τους.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους από τις αρχές, οι τρεις ανήλικοι περιέγραψαν αναλυτικά τις κινήσεις τους πριν από το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, ενώ παραδέχτηκαν την υπαιτιότητά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, οι συλληφθέντες δήλωσαν συντετριμμένοι και εξέφρασαν την έμπρακτη μεταμέλειά τους για τις συνέπειες των ενεργειών τους. Η σχηματισθείσα δικογραφία, μαζί με όλο το αποδεικτικό υλικό, διαβιβάζεται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την άσκηση των προβλεπόμενων ποινικών διώξεων.