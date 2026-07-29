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Δραματικές ώρες βιώνει το Ρέθυμνο το μεσημέρι της Τετάρτης (29/07), καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 14:30 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση λαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις, υποβοηθούμενη από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή με ριπές έως και 7 μποφόρ.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 – Εκκενώσεις οικισμών

Η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία, υποχρεώνοντας τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στην έκδοση διαδοχικών μηνυμάτων από το 112:

14:35: Εκδόθηκε το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

15:25: Ζητήθηκε η άμεση απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Κρύα Βρύση με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο.

15:37: Ακολούθησε τρίτο μήνυμα για την εκκένωση των περιοχών Σαχτούρια και Μέλαμπες, με οδηγία οι πολίτες να κατευθυνθούν προς Αγία Γαλήνη.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Ρέθυμνο ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Γιγαντιαία μάχη με τις φλόγες – Εικόνα από drone στο ΕΣΚΕΔΙΚ

Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν ισχυρότατες επίγειες δυνάμεις, αποτελούμενες από 125 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην #πυρκαγιά στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση, Ρεθύμνου, #Κρήτη και επιχειρούν 110 #πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης #ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα και 4 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Για τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος συνεχή ζωντανή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Υπενθυμίζεται ότι ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Παράλληλα, έχει ήδη ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕ) Ρεθύμνου για τη διερεύνηση των αιτίων.

Με πληροφορίες από το cretalive.gr