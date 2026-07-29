Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την παροχή συνδρομής και τον απεγκλωβισμό πολιτών στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου Ρεθύμνου, εξαιτίας της καταστροφικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Κρύα Βρύση.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των Αρχών, έως αυτή τη στιγμή έχουν απεγκλωβιστεί με ασφάλεια συνολικά 29 άτομα.

Πώς διεξήχθη η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Η απομάκρυνση των ατόμων πραγματοποιήθηκε από πλωτά σκάφη του Λιμενικού (ΠΛΣ) και ναυαγοσωστικό σκάφος (Ν/Γ), με τη σημαντική συνδρομή και ιδιωτικών σκαφών που έσπευσαν στο σημείο.

Ειδικότερα, η επιχείρηση εξελίχθηκε σε δύο στάδια:

Αρχικά πραγματοποιήθηκε ο απεγκλωβισμός 17 ατόμων .

. Στη συνέχεια, ακολούθησε η απομάκρυνση επιπλέον 12 ατόμων.

Σε επιφυλακή τα πλωτά μέσα

Στη θαλάσσια περιοχή παραμένουν και επιχειρούν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας δύο πλωτά σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα το Λιμενικό Σώμα, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση εφόσον υπάρξουν επιπλέον στοιχεία για την εξέλιξη της επιχείρησης.

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