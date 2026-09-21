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Χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 16:30 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σαμαράκι Αργολίδας.

Για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Από αέρος συνέδραμαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ πολύτιμη βοήθεια στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων παρείχαν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής: