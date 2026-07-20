Υπό έλεγχο τέθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή του Σχιστού, θέτοντας τις δυνάμεις πυρόσβεσης σε κινητοποίηση.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και έκαψε χαμηλή βλάστηση και πουρνάρια, ενώ στην περιοχή έπνεαν άνεμοι που δυσχέραναν το έργο της κατάσβεσης.

Λόγω της επικινδυνότητας του σημείου και της εγγύτητας με κατοικημένες περιοχές και οδικούς άξονες, η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση.

Για τον ταχύτερο περιορισμό του μετώπου πραγματοποιήθηκαν συνεχείς ρίψεις νερού από αεροσκάφη και ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στο Πέραμα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2026

Στην περιοχή βρέθηκαν και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. για τη διευκόλυνση της διέλευσης των πυροσβεστικών οχημάτων, προχωρώντας σε εκτροπές της κυκλοφορίας.