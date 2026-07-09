Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/7) ενημερώθηκαν για καπνούς που έβγαιναν από δωμάτιο της Πρώτης Παθολογικής Κλινικής του νοσοκομείου.

Στο σημείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε κτήριο υγείας και πρόνοιας, στο #Μαρούσι Αττικής. Επιχειρούν 28 #πυροσβέστες με 7 οχήματα, ειδικό κλιμακοφόρο και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2026

Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά. Ωστόσο το προσωπικό του νοσοκομείου εκκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός, όλα πήγα καλά και οι ασθενείς επιστρέφουν σιγά – σιγά στα δωμάτια τους.