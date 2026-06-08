Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Ιουνίου στο Λουτράκι, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στον οικισμό Σκάλωμα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η επιχείρηση κατάσβεσης με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Περαχώρας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου, καθώς και εθελοντικές ομάδες να σπεύδουν στο σημείο.

Συγκεκριμένα κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 17 οχήματα.

Δείτε βίντεο από την πυρκαγιά:

Σημειώνεται πως ήχησε το 112, ενώ έχει δοθεί εντολή να επιχειρήσουν στο σημείο και εναέρια μέσα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 8, 2026

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή, Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», προειδοποιεί το 112.

Δείτε εικόνες από την φωτιά:

Στο σημείο μεταβαίνει με εντολή Αρχηγού, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από Korinthos Tv