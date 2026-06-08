Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Ιουνίου στο Λουτράκι, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στον οικισμό Σκάλωμα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η επιχείρηση κατάσβεσης με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Περαχώρας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου, καθώς και εθελοντικές ομάδες να σπεύδουν στο σημείο.

Συγκεκριμένα κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 17 οχήματα.

Δείτε βίντεο από την πυρκαγιά:

Σημειώνεται πως ήχησε το 112, ενώ έχει δοθεί εντολή να επιχειρήσουν στο σημείο και εναέρια μέσα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή, Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», προειδοποιεί το 112.

Δείτε εικόνες από την φωτιά:

Στο σημείο μεταβαίνει με εντολή Αρχηγού, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από Korinthos Tv

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