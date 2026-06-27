Πυρκαγιά σε δασική περιοχή στην περιοχή Σπαθάρι της Εύβοιας ξέσπασε λίγο πριν τις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου 27 Ιουνίου.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, 54 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζικού του 20ου Συντάγματος Επείγουσας Ανάγκης, 21 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.
Επιπλέον υπάρχει υποστήριξη από βυτιοφόρα υδροδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σημειώνεται ότι η περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά είναι σήμερα (27/06) σε πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθάρι Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, 8 Α/Φ και 3 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026