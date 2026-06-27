Πυρκαγιά σε δασική περιοχή στην περιοχή Σπαθάρι της Εύβοιας ξέσπασε λίγο πριν τις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου 27 Ιουνίου.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, 54 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζικού του 20ου Συντάγματος Επείγουσας Ανάγκης, 21 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Επιπλέον υπάρχει υποστήριξη από βυτιοφόρα υδροδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σημειώνεται ότι η περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά είναι σήμερα (27/06) σε πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4.