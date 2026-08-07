Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (7/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στεφάνι Κορινθίας.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, ενώ λίγο μετά τις 16:20 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω της υπηρεσίας 112 στους κατοίκους και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής.

Το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Στεφάνι της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 7, 2026

Στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Για την αντιμετώπιση του μετώπου κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ειδικότερα, επιχείρησαν 82 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 24 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ομάδα εθελοντών.

Από αέρος συνέδραμαν 8 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού. Στο έργο της κατάσβεσης παρείχαν πολύτιμη συνδρομή ο Δήμος Κορίνθου με μηχανήματα έργου και υδροφόρες, ενώ στην περιοχή επιχείρησε και η ομάδα «Ίκαρος» με drones της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη συνεχή επιτήρηση της εξέλιξης του μετώπου.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Στεφάνι Κορινθίας και επιχειρούν 82 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 24 οχήματα 8 Α/Φ και 3 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό, καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (#drone) Πελοποννήσου.

Συνδρομή από… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2026

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια

Σημειώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας βρισκόταν την Παρασκευή σε κατηγορία υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (Δείκτης 3).

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας, το οποίο διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.