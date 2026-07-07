Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (7/7), στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση πλησίον κατοικιών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα.

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα έχει κατηγορία κινδύνου 3. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.