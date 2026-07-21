Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Βαρθολομιού Ηλείας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για το περιστατικό γύρω στις 13:30, σημαίνοντας αμέσως συναγερμό στις Αρχές, οι οποίες κινητοποίησαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Ενεργοποίηση του 112

Λόγω της εξέλιξης του μετώπου, στις 14:09 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες στην ευρύτερη περιοχή του Βαρθολομιού να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️Activation 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Fire in the area #Vartholomio of the regional Unit of #Ilia ‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 21, 2026

Ισχυρές δυνάμεις στο μέτωπο της πυρκαγιάς

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεπικουρούν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Πηνειού. Σημειώνεται ότι για τη σημερινή ημέρα η περιοχή βρίσκεται σε κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (Δείκτης 3).

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Πηνειού. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2026

Έρευνα για τα αίτια

Στο σημείο μεταβαίνει ήδη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Ανακριτικό Ηλείας), προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Πηγή: ilialive.gr