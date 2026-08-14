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Φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, στο Βαθύκοιλο Φθιώτιδας, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (14/8).

Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη. Επίσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Στυλίδας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των συνθηκών, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.