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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε δασική περιοχή στη Βίκι της Χίου, με την ενεργοποίηση του 112 να καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και ο Δήμος Χίου, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου της Πυροσβεστικής.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βίκι της Περιφερειακής Ενότητας #Χίου ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 27, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή ή υποδομές.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Η Χίος βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, στην κατηγορία 4.

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.