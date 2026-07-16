Σε πλήρη ύφεση τέθηκε, μέσα σε μόλις 40 λεπτά από την εκδήλωσή της, η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (16/07) σε αγροτοδασική έκταση στο Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου-Νέστορος, στη Μεσσηνία.

Η άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς η φωτιά, που εκδηλώθηκε γύρω στις 16:30, επεκτάθηκε γρήγορα σε ορεινή και δύσβατη περιοχή. Ευτυχώς, χάρη στην ταχύτατη επέμβαση, το πύρινο μέτωπο δεν πλησίασε κατοικημένες περιοχές και δεν απείλησε σπίτια.

Συναγερμός και μήνυμα από το 112

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη της φωτιάς, στις 16:40, ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες στην ευρύτερη περιοχή του Βλαχόπουλου έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Η ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής στο σημείο

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στήθηκε αμέσως μια μεγάλη επιχείρηση. Συνολικά κινητοποιήθηκαν και έδωσαν μάχη με τις φλόγες:

55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ.

17 πυροσβεστικά οχήματα .

6 εναέρια μέσα (συγκεκριμένα 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα), τα οποία πραγματοποίησαν στοχευμένες ρίψεις νερού.

Πολύτιμη ήταν και η συνδρομή από την τοπική αυτοδιοίκηση, με υδροφόρες του Δήμου Πύλου – Νέστορος να υποστηρίζουν το έργο της κατάσβεσης.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Αν και το μέτωπο έχει τεθεί σε ύφεση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς και την αποφυγή τυχόν αναζωπυρώσεων. Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε.) Μεσσηνίας, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στο ξέσπασμα της φωτιάς.