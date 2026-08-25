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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 25/08, στην περιοχή Ξηρολίβαδο της Βέροιας. Η εστία καίει δασική έκταση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 3 εναέρια μέσα (δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο).
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο, #Βέροια.
Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026