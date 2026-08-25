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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 25/08, στην περιοχή Ξηρολίβαδο της Βέροιας. Η εστία καίει δασική έκταση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 3 εναέρια μέσα (δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο).

 

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