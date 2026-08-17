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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (17/8) σε δασική έκταση στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, επτά οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Συνδρομή υπήρξε και από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 23 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026