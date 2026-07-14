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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ύπατο της Θήβας. Δυνάμεις κατάσβεσης δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο, προτού λάβει επικίνδυνες διαστάσεις.

Λόγω της δύσκολης μορφολογίας της περιοχής και των ανέμων που επικρατούν, η Πυροσβεστική έστειλε αμέσως ισχυρές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς.

Παράλληλα, δεκάδες πυροσβέστες με οχήματα της Πυροσβεστικής, πεζοπόρα τμήματα, καθώς και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Οι φλόγες καίνε αγροτικές εκτάσεις.

#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ύπατο #Θήβα.

Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 7 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2026

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο -όπως γράφει η ιστοσελίδα permissos- έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια.

Παρακολουθείστε βίντεο με τον μαύρο καπνό στην περιοχή: