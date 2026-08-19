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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Αυγούστου, καθώς ξέσπασε φωτιά στο Ζαγόρι Ιωαννίνων.
Η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση και συγκεκριμένα στη θέση «Αυτιά». Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και δύο οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έγινε συνδρομή ενός ελικοπτέρου.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στη θέση «Αυτιά», της Τ.Κ. Βωβούσας, του δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 2 οχήματα και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 19, 2026
Σημειώνεται πως χθες στην περιοχή σημειώθηκαν βροχοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.