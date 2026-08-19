Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Αυγούστου, καθώς ξέσπασε φωτιά στο Ζαγόρι Ιωαννίνων.

Η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση και συγκεκριμένα στη θέση «Αυτιά». Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και δύο οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έγινε συνδρομή ενός ελικοπτέρου.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

Σημειώνεται πως χθες στην περιοχή σημειώθηκαν βροχοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #δασική έκταση #Ιωάννινα #Φωτιά