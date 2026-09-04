Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το evima.gr, η πυρκαγιά προκλήθηκε από πτώση κεραυνού, σε μια ημέρα κατά την οποία ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή κατατάσσεται στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου (κατηγορία 4).

Αμέσως κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμει ενεργά και ο Δήμος Διρφύων–Μεσσαπίων διαθέτοντας υδροφόρες.

Το Επιχειρησιακό Κέντρο ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί αδιάλειπτα την εξέλιξη του περιστατικού λαμβάνοντας ζωντανή εικόνα μέσω drone με θερμικές και οπτικές κάμερες. Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας έχει ήδη ενεργοποιηθεί για την πλήρη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.