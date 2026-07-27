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Σε εξέλιξη είναι η Πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική περιοχή, σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 10:45 το πρωί, στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 5 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026

Η πυρκαγιά δεν απειλεί οικίες ή υποδομές.

Στο σημείο της πυρκαγιάς μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της εκδήλωσής της.