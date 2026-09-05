Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, το μεσημέρι του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, καθώς ξέσπασε φωτιά στον Άγιο Στέφανο.

Η εστία εντοπίζεται κοντά στον οικισμό Ποντίων και συγκεκριμένα στην οδό Θουκυδίδου. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις και επιχειρούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν φύγει Κλιμάκια της Πυροσβεστικής από την περιοχή της Ροδόπολης και γενικότερα του Δήμου Διονύσου. Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.