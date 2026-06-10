Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώς το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Ιουνίου ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και εναέρια μέσα.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής: