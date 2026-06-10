Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώς το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Ιουνίου ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας.
Για την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και εναέρια μέσα.
Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 10, 2026