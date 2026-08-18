Σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις καταγράφονται στα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε περιοχή του Ασπροπύργου, σε κοντινή απόσταση από το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών στο τμήμα μεταξύ Ασπροπύργου και Άνω Λιοσίων.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αλυσίδα καθυστερήσεων στο συνολικό δίκτυο του Προαστιακού, επηρεάζοντας εκατοντάδες επιβάτες που μετακινούνταν εκείνη την ώρα, καθώς συρμοί παρέμειναν ακινητοποιημένοι σε ενδιάμεσους σταθμούς μέχρι την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

Όπως ενημερώνει η Hellenic Train, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, από τις 07:55 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος – Άνω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος – Άνω Λιόσια, εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1304 (Πειραιάς – Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1305 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της Hellenic Train που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της εστίας πριν επεκταθεί στις υποδομές. Η σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μόλις δοθεί το «πράσινο φως» από την Πυροσβεστική.