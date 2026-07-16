Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (16/7) στον Ασπρόπυργο, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή Σοφό, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της.

Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, με το οποίο καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Το μήνυμα του 112 ανέφερε: «Πυρκαγιά στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν 47 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 19 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση δύο ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου. Παράλληλα, η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται μέσω drone του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο μεταδίδει εικόνα σε πραγματικό χρόνο με οπτική και θερμική κάμερα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν αλλαγών στην πορεία της φωτιάς.

Ο Ασπρόπυργος αποτελεί μία από τις περιοχές της Δυτικής Αττικής όπου κατά τους θερινούς μήνες υπάρχει αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, λόγω της παρουσίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων αλλά και εκτάσεων με αυξημένη επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιών.