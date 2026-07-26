Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Προφήτη Ηλία Κορινθίας, στην περιοχή της κοινότητας Άσσου.

Η φωτιά καίει έκταση με χαμηλή βλάστηση, ξηρά χόρτα και γεωργικές καλλιέργειες, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές για τον περιορισμό του μετώπου πριν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ισχυρές δυνάμεις και εναέρια μέσα στο σημείο

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ.

Παράλληλα, πολύτιμη συνδρομή παρέχουν εθελοντές της περιοχής (όπως η Εθελοντική Ομάδα Πυροπροστασίας Δασών Κορίνθου), ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού τρία ελικόπτερα.

Σε εξέλιξη οι προσπάθειες κατάσβεσης

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες να οριοθετήσουν την εστία και να αποτρέψουν την επέκτασή της, εκμεταλλευόμενες τις ρίψεις των εναέριων μέσων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και θα διερευνηθούν από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Πηγή: korinthostv.gr