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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης 25 Αυγούστου, σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Βρύση, στον Δήμο Παγγαίου Καβάλας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, 8 οκτώ οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροπλάνα.

Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.