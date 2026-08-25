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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης 25 Αυγούστου, σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Βρύση, στον Δήμο Παγγαίου Καβάλας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, 8 οκτώ οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροπλάνα.
Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση, του δήμου Παγγαίου στην #Καβάλα.
Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης #ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026