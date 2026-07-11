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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά στον Γαλατά Θεσπρωτίας, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 11/7.

Στο σημείο έχουν σπεύσει για την κατάσβεσή της, 48 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Γαλατά της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσπρωτίας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Καριώτη ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 11, 2026

Παράλληλα μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής για να εγκαταλείψουν άμεσα τις οικίες τους.