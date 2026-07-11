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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά στον Γαλατά Θεσπρωτίας, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 11/7.

Στο σημείο έχουν σπεύσει για την κατάσβεσή της, 48 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής για να εγκαταλείψουν άμεσα τις οικίες τους.

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