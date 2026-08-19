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Οριοθετήθηκε η φωτιά σημειώθηκε στον Γέρακα Αττικής το μεσημέρι της Τετάρτης (19/8), σε χαμηλή και ξερή βλάστηση, κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής και δίπλα στην Αττική Οδό.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σημείο όπου βρίσκονται πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και επιχειρούν για την κατάσβεση της εστίας.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 46 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και εννέα πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, δόθηκε εντολή να σηκωθούν δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Παλλήνης.

Επίσης, στις 15:43, ήχησε το «112» στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Γέρακα και της Ανθούσας, αναφέροντας: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».