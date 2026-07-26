Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Κυριακής, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κατσικάς, στα Ιωάννινα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως και επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την εστία πριν επεκταθεί περαιτέρω.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν συνολικά 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν συνδρομή υδροφόρες του Δήμου Ιωαννιτών, ενώ οι πυροσβέστες καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για να οριοθετήσουν την πυρκαγιά.