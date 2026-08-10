Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας 10 Αυγούστου, στον Κουβαρά, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν σκληρή μάχη με τη μεγάλη φωτιά στο όρος Μερέντα, η οποία πέρασε μέσα από κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες και δασικές εκτάσεις.

Ανάμεσα στις εικόνες της καταστροφής, ξεχώρισε η άμεση αντίδραση του ρεπόρτερ του ErtNews, Σπύρου Δαρσινού.

Την ώρα που μετέδιδε ζωντανά τις εξελίξεις από το μέτωπο, ο δημοσιογράφος εντόπισε στα χόρτα, μια ανάσα από τις φλόγες, μία εγκλωβισμένη χελώνα. Χωρίς να διστάσει στιγμή, διέκοψε τη ροή της περιγραφής και την άρπαξε προσεκτικά στα χέρια του για να διαπιστώσει αν ήταν ζωντανή. Το ζώο ανέπνεε, φέροντας ωστόσο ορατά εγκαύματα στα πλευρά και στα πόδια του.

Κρατώντας τη χελώνα στα χέρια του, ο Σπύρος Δαρσινός συνέχισε την ενημέρωση του κοινού, περιγράφοντας την ανεξέλεγκτη φύση της πυρκαγιάς και τονίζοντας πως το δυσκολότερο σημείο για όλους ήταν η αδυναμία πρόβλεψης ενός ασφαλούς σημείου, λόγω των συνεχών αλλαγών στη φορά του ανέμου.

Η αυθόρμητη αυτή πράξη διάσωσης λειτούργησε ως μια ηχηρή υπενθύμιση για τις αόρατες συνέπειες κάθε πυρκαγιάς. Τα άγρια ζώα αποτελούν τα μεγαλύτερα και πιο αβοήθητα θύματα όταν το φυσικό τους περιβάλλον παραδίνεται στις φλόγες, δίνοντας μια άνιση μάχη επιβίωσης μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.