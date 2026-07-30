Πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα, γύρω στις 20:00, στην περιοχή Κυπάρισσος του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς, με την εικόνα στο μέτωπο να παρουσιάζεται βελτιωμένη και την πυρκαγιά να οριοθετείται σύντομα, σύμφωνα με ενημέρωση από το συντονιστικό κέντρο.

Η περιοχή συγκαταλέγεται σε εκείνες με πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 4), ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως και 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο των δυνάμεων.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ.

Συνδρομή στις προσπάθειες παρέχουν και υδροφόρες του Δήμου Ηρακλείου.

Δεν απειλούνται κατοικίες ή γεωργικές εκτάσεις.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει ήδη κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου.