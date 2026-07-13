Τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (13/7) στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης .

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της Τοπικής Κοινότητας Καλαμωτού. Λόγω του ότι η ευρύτερη περιοχή βρισκόταν σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (Κατηγορία 4), σύμφωνα με τον επίσημο χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής υπήρξε ακαριαία αμέσως μόλις έλαβε την ειδοποίηση για το συμβάν, γύρω στις 17:30 το απόγευμα. Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα 25 πυροσβέστες, πλαισιωμένοι από 7 επιχειρησιακά οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ.

Προκειμένου να αναχαιτιστεί γρήγορα η φωτιά, οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν από αέρος με δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που ξεκίνησαν αμέσως τις ρίψεις νερού, ενώ πολύτιμη βοήθεια στη μάχη με τις φλόγες προσφέρουν και οι υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά.

Παράλληλα, στο σημείο βρίσκεται ήδη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, τα στελέχη του οποίου συλλέγουν στοιχεία για να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς.