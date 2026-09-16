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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος κάνουν ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη, ενώ έγινε και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2026