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Συναγερμός σήμανε στον Δήμο Θηβαίων, το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Μύτικας.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα και οκτώ αεροσκάφη. Ακόμη, έγινε συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Βίντεο από την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Μύτικα Θήβας:

 Εικόνες από το μέτωπο της φωτιάς:

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: permissos.gr, radiothiva

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