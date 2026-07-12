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Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 12 Ιουλίου, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Ωρωπού.
Η φωτιά έκαψε χαμηλή βλάστηση στις οδούς Πευκών και Μεγαλόνησου.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 35 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος και 11 πυροσβεστικών οχημάτων, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Λίγο μετά τις 16:30 το απόγευμα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Η πυρκαγιά κατασβέσθηκε πλήρως στις 17:15 το απόγευμα.