Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το μεσημέρι στην περιοχή Παλαιόκηπος της Λέσβου, κινητοποιώντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η πυρκαγιά κατακαίει αγροτοδασική έκταση, ενώ η κατάσταση κρίθηκε άμεσα σοβαρή, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο αριθμός έκτακτης ανάγκης.

Στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της περιοχής έφτασε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, το οποίο τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών για την ασφάλειά τους.

Το μήνυμα από το 112

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Παλαιόκηπος της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 11, 2026

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο σημείο βρίσκονται και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής μέσω Χ: