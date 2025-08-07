Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 07/08 σε χορτολιβαδικη έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας.

Κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Υπενθυμίζεται, ότι το χωριό Πρόδρομος απειλήθηκε από μεγάλη πυρκαγιά τον Αύγουστο το 2023.

Εκδόθηκε πριν από λίγα λεπτά και μήνυμα από το 112 που προειδοποιεί τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα για απομάκρυνση. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.