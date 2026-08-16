Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή 16 Αυγούστου σε έκταση με απορρίμματα και ξερά χόρτα στην περιοχή του Σολομού Κορινθίας.

Το μέτωπο εντοπίζεται σε κομβικό σημείο πλησίον της Εθνικής οδού, γεγονός που κατέστησε άμεση την κινητοποίηση 20 πυροσβεστών με 4 οχήματα, καθώς και της εθελοντικής ομάδας Πυροπροστασίας Δασών Κορίνθου.

Από αέρος συνδράμουν ενεργά για τον περιορισμό της πύρινης λαίλαπας δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Η επικίνδυνη εγγύτητα της φωτιάς με τον οδικό άξονα έχει δημιουργήσει έντονα προβλήματα στην μετακίνηση των οχημάτων. Συγκεκριμένα, καταγράφεται σημαντική συμφόρηση που φτάνει τα 10 χιλιόμετρα πριν από τα διόδια στο Σπαθοβούνι, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα, με την αστυνομία να εφιστά την προσοχή των οδηγών που κινούνται στην περιοχή.

Πηγή: korinthostv