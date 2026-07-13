Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Δευτέρας (13/7), καθώς περίπου στις 17:30 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Ταρσός Λιβαδειάς, στη Βοιωτία.

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση πλησίον της Τοπικής Κοινότητας Ταρσού, στον Δήμο Λεβαδαίων. Λόγω του σημείου, η κινητοποίηση των δυνάμεων κατάσβεσης ήταν άμεση και ισχυρή, προκειμένου να προλάβουν την επέκταση του μετώπου.

Συγκεκριμένα, στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 πυροσβεστικά οχήματα. Ταυτόχρονα, για την ενίσχυση των δυνάμεων έχουν κινητοποιηθεί και συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης υδροφόρες του δήμου Λεβαδαίων.

Εξαιτίας του ανάγλυφου της περιοχής, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση συνδρομή από την αεροπορία. Για τον λόγο αυτό, στη μάχη ρίχτηκαν συνολικά 4 εναέρια μέσα, και συγκεκριμένα 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από τις εστίες.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά μέχρι στιγμής εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά.